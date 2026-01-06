В Липецкой области после падения БПЛА загорелся промышленный объект

В Липецкой области в результате падения беспилотника на территории промышленного объекта в Усманском округе возник пожар. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Липецкая область ранее неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Так, в ночь на 5 января после падения БПЛА пожар возник в промышленной зоне города Елец.