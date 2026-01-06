WSJ: ЦРУ считает сторонников Мадуро более подходящими для руководства Венесуэлой

Президенту США Дональду Трампу представили доклад ЦРУ, в котором дана оценка готовности политических сил Венесуэлы к управлению страной. Разведка полагает, что сторонники президента Николаса Мадуро, включая вице-президента Делси Родригес, имеют наилучшие возможности для поддержания стабильности в краткосрочной перспективе по сравнению с командой оппозиции. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Два источника WSJ подтвердили изданию существование доклада ЦРУ по теме организации управления Венесуэлой в случае потери власти Николасом Мадуро.

Выкладки аналитиков стали одним из факторов, повлиявших на решение американского президента поддержать вице-президента Делси Родригес, а не лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо, отмечает WSJ.

5 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес была приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента страны. Дональд Трамп несколько раз заявлял, что госпожа Родригес нацелена на сотрудничество с США. Ранее Верховный суд Венесуэлы не стал отстранять Николаса Мадуро от должности президента.

