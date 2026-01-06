США поставили под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией

Замглавы администрации США Стивен Миллер назвал сомнительным право Дании контролировать Гренландию. По его мнению, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, чтобы защитить интересы Арктики и НАТО.

«По какому праву Дания получила контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Гренландия — это колония Дании?» — сказал он в разговоре с телеканалом CNN.

Господин Миллер предположил, что применение военной силы в таком случае не понадобилось бы, так как островное государство населяют всего 30 тыс. человек.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, однако осталась частью королевства.