Эксперты ожидают рост фондового рынка Китая в 2026 году

Акции китайских компаний в 2026 году будут расти в цене, в начале года возможны колебания, пишет издание China Daily на основании опроса биржевых аналитиков. Уже в первый день торгов страховщики отмечают рост на 6,72%, акции «фишек» подскочили на 4,18%.

В период новогодних каникул отмечено ралли на бирже Гонконга, которое в сочетании с недавним укреплением курса юаня на валютном рынке повысило доверие инвесторов, пишет газета со слов экспертов China Galaxy Securities.

Аналитик CITIC Securities Цю Сян указал, что на рынке акций класса А в прошлом году обозначилась тенденция к росту, которая охватит и наступивший год, но в начале возможны колебания.

China Daily сообщает, что оптимистические ожидания на этот год связаны прежде всего с курсом Китая на самостоятельное развитие технологий и ростом экономики. Так, аналитики из Founder Securities предположили, что росту акций будут способствовать прорывы по направлениям коммерческих космические полетов, ИИ, нейрокомпьютерного интерфейса и ядерного синтеза.

Главный стратег Goldman Sachs по фондовому рынку Китая Кингер Лау и его команда в отчете в конце декабря подтвердили свои прежние тезисы: основные индексы Китая могут вырасти на 38% к концу 2027 года, а повышение прибыльности компаний станет основным фактором роста.

Эрнест Филипповский