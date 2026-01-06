Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Волейбольный «Локомотив» открыл 2026 год победой над «Кузбассом»

Новосибирский «Локомотив» выиграл первый матч 2026 года, взяв верх над «Кузбассом» из Кемерова. Встреча проходила на «Локомотив Арене» и завершилась со счетом 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14). 29 очков набрал диагональный Илья Казаченков, по 11 очков — у связующего Симеона Николова и доигровщика Омара Курбанова.

«В сибирском дерби всегда есть дополнительный накал, не ожидал простого матча. Не понравилась потеря концентрации в третьем сете, но позитив в том, что уже в четвертой партии вышли уже решать свои задачи, а не просто доигрывать», — приводит слова главного тренера железнодорожников Пламена Константинова пресс-служба «Локомотива».

9 января новосибирцы начинают трехматчевую выездную серию игрой в Уфе с «Динамо-Урал».

Илья Николаев

