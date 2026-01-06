Китайский порт Нинбо-Чжоушань в 2025 году остался лидером по грузообороту в мире

Грузооборот порта Нинбо-Чжоушань на востоке Китая в 2025 году превысил 1,4 млрд т, что оставило его на первой позиции в мире по данному показателю 17-й год подряд, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на администрацию порта.

Пропускная способность порта в минувшем году была расширена за счет интенсивной работы двух крупных контейнерных терминалов и перевалочного терминала порта. Второй глубоководный канал этого порта Тяочжоумэнь был введен в эксплуатацию только в декабре.

Порт Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян в Китае называют ключевым узлом Морского шелкового пути XXI века. К концу 2025 года на нем сходилось в общей сложности более 300 маршрутов контейнерных перевозок, соединяющих свыше 700 портов более 200 стран мира.

Кроме того, власти провинции Чжэцзян предприняли решения, направленные на дальнейшее повышение конкурентоспособности порта, отмечает «Синьхуа».

Эрнест Филипповский