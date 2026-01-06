Китайский порт Нинбо-Чжоушань в 2025 году остался лидером по грузообороту в мире
Грузооборот порта Нинбо-Чжоушань на востоке Китая в 2025 году превысил 1,4 млрд т, что оставило его на первой позиции в мире по данному показателю 17-й год подряд, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на администрацию порта.
Пропускная способность порта в минувшем году была расширена за счет интенсивной работы двух крупных контейнерных терминалов и перевалочного терминала порта. Второй глубоководный канал этого порта Тяочжоумэнь был введен в эксплуатацию только в декабре.
Порт Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян в Китае называют ключевым узлом Морского шелкового пути XXI века. К концу 2025 года на нем сходилось в общей сложности более 300 маршрутов контейнерных перевозок, соединяющих свыше 700 портов более 200 стран мира.
Кроме того, власти провинции Чжэцзян предприняли решения, направленные на дальнейшее повышение конкурентоспособности порта, отмечает «Синьхуа».