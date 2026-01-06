Си Цзиньпин встретился с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в понедельник в Пекине президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы мировой политики и экономики, заключили несколько соглашений. Это была вторая встреча Си Цзиньпина с Ли Чжэ Мёном за два месяца.

Как сообщает агентство «Синьхуа», глава КНР напомнил коллеге, что более 80 лет назад народы двух стран победили японский милитаризм. Он призвал объединить усилия, чтобы отстоять итоги Второй мировой войны и защитить мир и стабильность в регионе. «Обе страны должны твердо стоять на правильной стороне истории и делать правильный стратегический выбор»,— приводит агентство его слова.

По данным Reuters, в южнокорейской делегации вошли более 200 бизнесменов, включая председателя правления Samsung Electronics Джея Й. Ли, председателя правления SK Group Чей Тэ Вона и исполнительного председателя Hyundai Motor Group Юйсун Чунга. По информации Минторга Южной Кореи, компании двух стран подписали девять соглашений о сотрудничестве, — в частности, названы Alibaba International, Lenovo и южнокорейский ритейлер Shinsegae. На межгосударственном уровне подписано 15 соглашений, в том числе документы о технологиях, интеллектуальной собственности и сотрудничестве в области транспорта.

Ли Чжэ Мён выразил благодарность за сохранение исторических объектов в Китае, связанных с движением за независимость Кореи. Он подчеркнул, что Южная Корея уважает коренные интересы КНР и строго придерживается «принципа одного Китая».

Эрнест Филипповский