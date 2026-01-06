Трамп: США могут предоставить субсидии нефтяным компаниям Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут предоставить субсидии нефтяным компаниям Венесуэлы на восстановление энергетической инфраструктуры страны. По его словам, проект может занять менее 1,5 года.

«Думаю, мы сможем сделать это быстрее, но это потребует огромных затрат… (нефтяным компаниям — ”Ъ”) придется потратить колоссальную сумму денег, а затем мы возместим им расходы или компенсируем их за счет выручки»,— сказал американский президент в интервью телеканалу NBC News.

В интервью господин Трамп отметил, что именно сейчас он играет ключевую роль в американском участии в ситуации с Венесуэлой. 4 января американский президент заявил, что США фактически управляют Венесуэлой.