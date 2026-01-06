Концерт Агутина и Варум в феврале отменили в Саратове после критики депутатов

В Саратове отменили запланированное на 22 февраля выступление Леонида Агутина и Анжелики Варум, пишет ИА «Версия-Саратов» со ссылкой на организаторов. Концерт должен был пройти в ЛДС «Кристалл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Грибов Фото: Роман Грибов

Билеты стоили 5–20 тыс. руб. При покупке онлайн площадки взимали сервисный сбор. Продавец — ООО «Тикет Бэст» — сообщил журналистам, что дополнительную плату не вернут.

Генеральный директор компании-организатора концерта ООО «Лига Стар» Григорий Чесноков также подтвердил отмену концерта. Менеджер уточнил, что причина такого решения ему неизвестна. «Просто у нас отмена. Так бывает иногда»,— объяснил господин Чесноков журналистам.

Напомним, в октябре 2025 года заместитель председателя Саратовской областной думы Роман Грибов («Единая Россия») предложил запретить предстоящий концерт Агутина и Варум. Парламентарий обосновал предложение тем, что артисты «выступают против государственности нашей страны». Политик тогда напомнил, что аналогичное решение приняли двумя годами ранее.

По инициативе господина Грибова в 2023 году в Саратове отменили выступление Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». В 2024-м саратовцам вернули деньги за билеты на концерт певицы Anna Asti. Депутату не удалось отменить только одно выступление — Александра Малинина.

Дарья Васенина