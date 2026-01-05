Премьер Гренландии призвал к восстановлению контактов с США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал к возобновлению контактов с США после очередных заявлений президента Дональда Трампа о возможной аннексии арктической территории, сообщает AFP.

«Ситуация такова, что Соединенные Штаты не могут завоевать Гренландию. Поэтому нам не следует паниковать. Мы должны восстановить хорошее сотрудничество, которое у нас было раньше», — заявил господин Нильсен.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам «абсолютно необходима Гренландия», отметив, что остров, по его словам, окружен «российскими и китайскими кораблями».