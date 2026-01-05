В Нью-Йорке началось судебное заседание над Мадуро
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в зал суда в Нью-Йорке без наручников, заседание началось. Об этом в прямом эфире сообщила телекомпания Fox News.
Фото: Adam Gray / Reuters
По ее данным, господина Мадуро привезли в суд вскоре после полудня по местному времени (около 20:00 мск). Рядом с президентом находится его американский адвокат Барри Поллак, уточняет телеканал.
В ночь со 2 на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы. В ходе нее были атакованы парламент, аэропорты и военные базы, а Николас Мадуро и его супруга были захвачены и доставлены в Соединенные Штаты. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме и контрабанде оружия.