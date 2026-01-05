Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Молдавия начнет поэтапный отказ от автоматов Калашникова

Вооруженные силы Молдавии поэтапно откажутся от автоматов Калашникова в рамках перехода на стандарты НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Анатолий Носатый в эфире национального радио Moldova 1.

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

«Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Четыре-пять подразделений уже отказались от автоматов Калашникова: полк Генерального штаба, Военная академия», — заявил министр (цитата по ТАСС).

Переход предусмотрен стратегией обороны Молдавии до 2034 года, которая предполагает углубление сотрудничества с НАТО и увеличение военных расходов страны до 1% ВВП к 2030 году.

Новости компаний Все