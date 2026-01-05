Прощание с фотохудожником Валерием Плотниковым состоится 8 января

Прощание с знаменитым фотохудожником Валерием Плотниковым состоится 8 января в церкви Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале фотографа.

Валерий Плотников скончался 2 января на 83-м году жизни. Творчество фотохудожника, работавшего под псевдонимом Валерий Петербургский, считается отдельной эпохой в отечественном фотоискусстве.

Непревзойденный мастер портрета, он запечатлел плеяду великих деятелей российской культуры. В частности, он известен по серии фотографий Владимира Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Бориса Эйфмана и многих других.

Артемий Чулков