В Белгородской области планируют обновить 307 км автодорог в 2026 году

Программа дорожных работ на 2026 год предусматривает ремонт 307 км автодорог федерального, регионального и местного значения в Белгородской области. Об этом рассказали в региональном правительстве 5 января. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут 60 объектов, их общая протяженность составляет 155,7 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В регионе, в частности, собираются продолжить ремонт объездной дороги «Таврово — Соломино — Разумное». В минувшем году там обновили два участка общей протяженностью 4,6 км, а в 2026-м планируется привести в нормативное состояние еще 3 км. Помимо этого, в Старооскольском городском округе отремонтируют участок автодороги «Магистраль 1-1» протяженностью 9,7 км. В прошлом году там починили 7,5 км.

По информации областного министерства автомобильных дорог и транспорта, в 2026 году в Белгородской области также хотят построить и отремонтировать 25 км тротуаров на дорогах регионального значения. За истекший 2025 год успели обновить 35,2 км тротуаров.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщил, что в Липецкой области подписали контракт на капитальный ремонт 11,8 км автодороги «Троекурово — Иншаковка — Нижнебрусланово» в Лебедянском районе. Подрядчиком выбрали местное ООО «Технологии строительства». Компания согласилась выполнить работу за 300,4 млн руб. при максимальной цене контракта 364,2 млн.

Денис Данилов