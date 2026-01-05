Двор в Свиблово оцепили из-за предполагаемого обнаружения взрывчатки в машине

Двор в столичном районе Свиблово оцепили сотрудники экстренных служб из-за предполагаемого обнаружения взрывчатки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, подозрительный предмет или вещество находятся в багажнике припаркованного автомобиля.

Telegram-канал 112 сообщает, что подозрительный предмет в серебристой Lada Priora на улице Седова учуяла служебная собака. На месте работают саперы.

Shot утверждает, что автомобиль принадлежит бывшему индивидуальному предпринимателю, который занимался розничной торговлей. Сейчас мужчина находится в Астрахани. Предположительно, машиной во дворе давно не пользовались.