В 2026 году отремонтируют Верхне-Шайтанский и Байкаловский гидроузлы

В Свердловской области планируют отремонтировать в 2026 году гидроузел на Верхне-Шайтанском водохранилище и плотину на Байкаловском гидроузле. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На гидроузле на Верхне-Шайтанском водохранилище планируют капитально отремонтировать конструкции рабочих затворов, а еще восстановить систему управления и индикации. Водохранилище обеспечивает питьевой водой большинство жителей Первоуральска.

На Байкаловском гидроузле должны отремонтировать плотину, паводковый водосброс, ограждающую дамбу, заменить барьерные ограждения. Работы на обоих гидроузлах уже ведут с 2025 года.

Помимо этого, власти занимаются ремонтом гидротехнических сооружений на реке Патрушихе, на реке Синячихе, на Вязовском и Сысертском водохранилищах. В этом году уже завершили капремонт комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища.

Летом 2025 года на решение проблем с водой в Первоуральске направили 490 млн руб. Как заявлял тогда губернатор Свердловской области Денис Паслер, Верхне-Шайтанское водохранилище «не справляется с нагрузкой, особенно в засушливые периоды». Причина этому — в высоком износе сетей. Такое решение принято на фоне регулярных проблем с чистой водой, о которых заявляют жители Первоуральска.

Анна Капустина