Россиян не оказалось среди жертв и пострадавших при пожаре в Швейцарии

Полиция кантона Вале завершила процедуру установления личностей всех 116 пострадавших и 40 погибших при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, говорится в заявлениях на сайте правоохранительных органов. Россиян среди них не оказалось. 83 человека остаются в больницах.

В списке пострадавших — 68 граждан Швейцарии, 21 гражданин Франции, 10 итальянцев, по четыре гражданина Бельгии и Сербии, а также лица с двойным гражданством. Кроме того, пострадали по одному человеку из Австралии, Боснии, Республики Конго, Люксембурга, Португалии и Чехии.

В полиции уточнили, что первоначальные сообщения о 119 раненых оказались неточными: трое пациентов, обратившихся за неотложной помощью в ту же ночь, были ошибочно связаны с инцидентом.

Пожар произошел в ночь на 1 января. Власти рассматривают основной причиной неосторожное обращение с огнем. Расследование не выявило признаков теракта.