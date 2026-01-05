В Невинномысске на нацпроекты направят свыше 3,6 млрд рублей

Невинномысск направит 3,6 млрд руб. на реализацию девяти муниципальных программ в рамках национальных проектов России в 2026 году. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков при презентации бюджета на 2026-2028 годы.

В рамках регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» в бюджете предусмотрено 42,8 млн руб. Средства направят на государственную поддержку через социальные контракты, которые помогают людям открыть собственное дело или преодолеть временные трудности.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» город работает по двум направлениям. На благоустройство территорий запланированы работы в сквере «Новый» по улице Апанасенко (второй этап за 47,5 млн руб.) и в сквере «Семьи» по улице Дунаевского (114,9 млн руб.). Основную часть средств получат из федерального и краевого бюджетов.

На переселение восьми семей из аварийного дома по улице Апанасенко выделят 41,3 млн руб. в рамках проекта «Жилье».

По национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрено 44,3 млн руб. на поддержку педагогов и наставников. Деньги направят на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство и работу советников по воспитанию.

Как отметил Миненков, общее финансирование муниципальных программ составит 3,62 млрд руб. В дальнейшем глава города планирует подробно рассказать о конкретных мероприятиях каждой из девяти программ.

