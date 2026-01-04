Мэр Первоуральска: проверка газа в доме, где был взрыв, проходила в феврале
Плановая проверка газового оборудования, где произошел взрыв, проходила в феврале. Об этом сообщил мэр Первоуральска Игорь Кабец в своем Telegram-канале.
Фото: Прокуратура Свердловской области
Взрыв произошел в четырехэтажном доме по ул. Ильича. Огонь охватил три квартиры, была госпитализирована одна женщина. Причины пока устанавливают.
Как сообщил господин Кабец, расселение жильцов в пункты временного размещения не требуется. Одной семье предоставили маневренное муниципальное жилье.