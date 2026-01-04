Мэр Первоуральска: проверка газа в доме, где был взрыв, проходила в феврале

Плановая проверка газового оборудования, где произошел взрыв, проходила в феврале. Об этом сообщил мэр Первоуральска Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Взрыв произошел в четырехэтажном доме по ул. Ильича. Огонь охватил три квартиры, была госпитализирована одна женщина. Причины пока устанавливают.

Как сообщил господин Кабец, расселение жильцов в пункты временного размещения не требуется. Одной семье предоставили маневренное муниципальное жилье.

Анна Капустина