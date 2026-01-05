Минэкономразвития выделило 374 млн на проекты в Дагестане

Министерство экономического развития Дагестана выбрало 47 проектов от 23 муниципальных образований республики для получения субсидий на общую сумму более 374 млн руб. Об этом сообщает ведомство.

На получение субсидии в 2025 году поступило 92 заявки от 35 муниципальных образований Дагестана. По итогам конкурса победителями стали представители 20 муниципальных районов и 3 городских округов. Среди них 8 проектов подали муниципальные районы с низким уровнем бюджетной обеспеченности.

Из общей суммы финансирования 113 млн руб. составляют внебюджетные средства. Деньги направят на развитие инфраструктуры населенных пунктов республики: благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и дорожных сооружений, реконструкцию объектов социальной сферы.

Параллельно в 2025 году прошел конкурс на получение субсидий в 2026 году. На него подали 84 заявки от 35 муниципальных образований. Победителями стали 40 проектов от 21 муниципалитета с общим объемом финансирования 398,8 млн рублей, включая более 129 млн руб. привлеченных средств меценатов.

Тат Гаспарян