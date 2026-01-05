Белый медведь напал на группу людей в Красноярском крае

Три человека, в том числе несовершеннолетний пострадали в результате нападения белого медведя в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Пострадавшим оказана медицинская помощь, решается вопрос о транспортировке одного из них в районную больницу Дудинки для дальнейшего лечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. По данным ведомства, пострадавшие занимались ловлей рыбы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 40 км от поселка Носок. «Для отпугивания и вытеснения животного на вездеходе и снегоходах в сторону рыболовецкой точки выехали местные жители, а также участковый уполномоченный полиции», — уточнили в полиции.

Отмечается, что на момент прибытия оперативных служб животное скрылось. Местные жители оповестили о присутствии медведя рыбаков, а также водителей транспортных средств, расположенных поблизости.

