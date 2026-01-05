В Стамбуле задержали актера Догукана Гюнгера из сериала «Клюквенный щербет»

Полиция Стамбула в ходе операции по борьбе с наркотиками задержала турецкого актера Догукана Гюнгера, известного по главной роли в сериале «Клюквенный щербет». Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает портал Turkinform.

Фото: @dogukangungor7 Догукан Гюнгер

Фото: @dogukangungor7

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест 25 человек в рамках операции по борьбе с наркотиками. Полиция задержала 23 человека, среди которых — Догукан Гюнгер. По данным портала, один фигурант, которого потребовала арестовать прокуратура, уже находится в тюрьме за другое преступление. Подозреваемым предъявили обвинения в приобретении, хранении или употреблении запрещенных веществ.

В декабре полиция Турции задержала президента турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттина Сарана, главного редактора турецкого телеканала Habertrk Мехмета Акифа Эрсоя, а также актрису Эзги Эйюбоглу, известную по сериалу «Великолепный век». Садеттина Сарана обвиняют в сбыте наркотиков, употреблении и содействии в употреблении наркотических веществ. Мехмета Акифа Эрсоя подозревают в распространении и содействии в употреблении наркотиков.