Президента «Фенербахче» задержали после положительного теста на наркотики
Полиция задержала президента турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттина Сарана после положительного результата теста на наркотики. Об этом сообщила генпрокуратура Стамбула, передает агентство Anka Haber Ajans.
Садеттина Сарана задержали по обвинению в сбыте наркотических веществ, употреблении и содействии в употреблении наркотиков. Агентство пишет, что 20 декабря президента «Фенербахче» допросили в рамках расследования дела о торговле наркотиками. Тогда же Садеттин Саран сдал тест — в образце волос были обнаружены следы кокаина, в то время как остальные анализы показали отрицательный результат.
В середине декабря в Турции задержали главного редактора турецкого телеканала Habertrk Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования о наркотиках. Его подозревают в хранении и распространении наркотиков, а также в содействии в употреблении наркотических веществ. Сам телеведущий вину отрицает.