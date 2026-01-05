Малюк подтвердил отставку с поста главы СБУ

Василий Малюк (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил отставку с поста главы Службы безопасности Украины. В своем заявлении в соцсети он подчеркнул, что останется «в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня». Также он поблагодарил президента Владимира Зеленского за «изменения, которые он внедряет в сфере обороны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация президента Украины Фото: Администрация президента Украины

Украинские СМИ писали со ссылкой на источники, что отставки господина Малюка добивался еще бывший глава офиса президента Андрей Ермак. Предположительно, ему ставили в вину отсутствие содействия главе офиса во время антикоррупционного расследования, за которым последовала отставка господина Ермака. Местные издания утверждали, что 3 января Владимир Зеленский встречался с главой СБУ и требовал написать заявление об отставке, но тот якобы отказался и предложил добиваться увольнения через Верховную раду.

Новым главой СБУ назначен начальник центра спецопераций «А» Евгений Хмара.