Глава СБУ Малюк подал заявление об отставке

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подал в отставку по требованию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают украинские СМИ, также сведения подтвердил в соцсети депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Официально об отставке пока не объявлено.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

По словам депутата, врио главы СБУ может стать начальник Центра специальных операций ведомства генерал Евгений Хмара.

Издание «Украинская правда» писало, что экс-глава администрации президента Андрей Ермак перед своим увольнением лоббировал отставку господина Малюка. Причиной, по словам источников, стало то, что глава СБУ не содействовал господину Ермаку во время антикоррупционной операции «Мидас». «Украинская правда» утверждает, что Василий Малюк встречался с Владимиром Зеленским 3 января и в тот момент отказался уйти в отставку. Сегодня издание подтверждает отставку главы СБУ.

Также об отставке написало издание «Страна». В публикации приводится заявление журналиста, бывшего сотрудника СБУ Станислава Речинского. Он утверждает, что «Малюка дожали, написал заяву».