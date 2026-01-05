Акции нефтяных компаний и драгметаллы дорожают на фоне событий в Венесуэле

Акции американских нефтяных компаний растут на торгах в понедельник на фоне событий в Венесуэле. Этой страной после похищения президента Николаса Мадуро сейчас фактически управляют США, заявил американский президент Дональд Трамп.

Бумаги Chevron Corp. на открытии торгов в 12:00 мск прибавили 13% и превысили уровень $170 (против $155,8 на закрытии 2 января). После отката к $165 цена скорректировалась к 14:30 мск до $167.

Акции ExxonMobil Corp. показали аналогичную динамику в начале торгов и продолжили рост: к 14:30 мск цена достигала $127 (+4%). Акции ConocoPhillips прибавили около 8%, до $104.

Драгметаллы также дорожают на торгах в понедельник. Спотовая цена золота поднялась до $4438 за тройскую унцию, к 14:30 мск металл торговался по $4422 (+2% к закрытию). Февральский фьючерс на Comex прибавил больше 2% (до $4433). Стоимость серебра на спотовом рынке превышала $76, в 14:30 мск произошла коррекция ниже $75, затем котировки снова пошли вверх (+4,5%).

Спотовая цена платины выросла до $2232,35 за унцию (+5,4%), после коррекции продолжила рост — $2177 в 14:30 мск. В это же время палладий на споте торговался в районе $1700 (+2%).