Аморим уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Рубен Аморим покидает пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщила пресс-служба клуба. Его заменит Даррен Флетчер.
Рубен Аморим
Фото: Scott Heppell / Reuters
«Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад в развитие команды и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — отметили в «МЮ».
Португальский тренер возглавлял клуб с конца 2024 года. С ним «Манчестер Юнайтед» дошел до финала Лиги Европы, но за это же время не завоевал ни одного титула. 4 января клуб сыграл вничью с «Лидсом» в матче чемпионата Англии.