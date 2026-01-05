Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аморим уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим покидает пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщила пресс-служба клуба. Его заменит Даррен Флетчер.

Фото: Scott Heppell / Reuters

Фото: Scott Heppell / Reuters

«Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад в развитие команды и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — отметили в «МЮ».

Португальский тренер возглавлял клуб с конца 2024 года. С ним «Манчестер Юнайтед» дошел до финала Лиги Европы, но за это же время не завоевал ни одного титула. 4 января клуб сыграл вничью с «Лидсом» в матче чемпионата Англии.

