Зарплаты в Дагестане выросли на 12,7% за восемь месяцев

Правительство Дагестана подвело предварительные итоги экономического развития республики за 2025 год. По данным ведомства, основные показатели социально-экономического развития демонстрируют положительную динамику.

Валовый региональный продукт в республике составил 103,1%. Темпы промышленного производства за январь-сентябрь достигли 89%, что власти связывают с эффектом высокой базы и спецификой производства по ключевым секторам.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 101,6%, оборот розничной торговли — 101,1%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла на 12,7% за восемь месяцев. В республике создано 18 252 рабочих места в основных отраслях экономики.

В рамках работы зональных рабочих групп по увеличению доходной части бюджета за январь-сентябрь на налоговый учет поставлено 10 231 объект.

На реализацию 43 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов в Дагестане предусмотрено 23,8 млрд руб.

С 1 по 3 октября в Махачкале прошел Второй международный форум «Устойчивое развитие горных территорий». В мероприятии приняли участие около тысячи человек из 12 стран мира, включая восемь государств СНГ.

Тат Гаспарян