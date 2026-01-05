Зарплаты в Дагестане выросли на 12,7% за восемь месяцев
На нацпроекты в Дагестане направили 23,8 млрд рублей
Правительство Дагестана подвело предварительные итоги экономического развития республики за 2025 год. По данным ведомства, основные показатели социально-экономического развития демонстрируют положительную динамику.
Валовый региональный продукт в республике составил 103,1%. Темпы промышленного производства за январь-сентябрь достигли 89%, что власти связывают с эффектом высокой базы и спецификой производства по ключевым секторам.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 101,6%, оборот розничной торговли — 101,1%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла на 12,7% за восемь месяцев. В республике создано 18 252 рабочих места в основных отраслях экономики.
В рамках работы зональных рабочих групп по увеличению доходной части бюджета за январь-сентябрь на налоговый учет поставлено 10 231 объект.
На реализацию 43 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов в Дагестане предусмотрено 23,8 млрд руб.
С 1 по 3 октября в Махачкале прошел Второй международный форум «Устойчивое развитие горных территорий». В мероприятии приняли участие около тысячи человек из 12 стран мира, включая восемь государств СНГ.