Шесть человек пострадали в ДТП в Грачевском округе

Шестеро человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Грачевском округе Ставропольского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 5 января около 8 утра на 556-м километре трассы Астрахань-Элиста-Ставрополь в границах села Старомарьевского. 25-летняя автоледи на Lada Kalina, следовавшая со стороны Светлограда в направлении Ставрополя, потеряла контроль над машиной и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Chevrolet Niva.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения — Грачевскую больницу и клинику краевого центра. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что виновница аварии — жительница Петровского округа — получила права менее года назад и уже трижды нарушала ПДД. Подробности происшествия и степень вины каждого из водителей устанавливаются в ходе проверки.

Тат Гаспарян