Основная парковка курорта «Эльбрус» переполнена из-за наплыва туристов

Главная парковка горнолыжного курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии на 12:30 5 января переполнена из-за большого притока отдыхающих. Об этом сообщило МВД по КБР.

По данным ведомства, на курорте наблюдается повышенный туристический поток. Основной парковочный комплекс АО «Кавказ РФ» достиг максимальной вместимости.

Чтобы избежать пробок и заторов, Госавтоинспекция МВД по республике организовала перехватывающую стоянку в поселке Иткол. С ее территории запущен бесплатный трансфер до поселка Азау и обратно.

Для поддержания общественного порядка и безопасности движения сотрудники ГИБДД и наружные службы территориальных органов МВД усилили патрулирование в районе.

Ведомство призвало гостей и жителей республики проявлять взаимное уважение и соблюдать правила дорожного движения.

Тат Гаспарян