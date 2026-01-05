Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции

Танкер Qendil под флагом Омана сел на мель у острова Бозджаада из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили власти провинции Чанаккале, передает «РИА Новости».

«Судно не тонет, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды не зафиксировано»,— сообщили местные власти. Qendil шел из порта Алиага в Ялову. На помощь танкеру направили буксиры, следует из уведомления властей.

Генеральное управление метеорологии Турции предупредило, что с 3 по 5 января на побережье Эгейского моря пройдет ураганный ветер с порывами до 90 км в час. В период с 6 по 8 января порывы ветра составят до 75 км в час.