Перед Рождеством в Екатеринбурге станут усерднее чистить улицы

К Рождеству в Екатеринбурге усилят очистку улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Администрация Екатеринбурга

«Ежедневно в уборке города задействовано порядка 440 единиц спецтехники и 435 дорожных рабочих»,— рассказал господин Орлов. Каждый сутки вывозят около 10 тыс. тонн снега, еще около 1,9 тыс. тонн очищают с дорог шнекороторами.

Коммунальные службы в Екатеринбурге работают круглосуточно. Для этого дежурят сотрудники районных и городской администрации, энергетиков, тепловиков, специалистов других служб.

Ранее сотрудники МЧС проинспектировали храмы перед Рождеством, проверив эвакуационные выходы и защиту источников огня. Большинство храмов соответствуют всем требованиям.

Анна Капустина