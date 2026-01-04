Свердловские спасатели проверили пожарную безопасность храмов перед Рождеством

Сотрудники свердловского ГУ МЧС провели проверки пожарной безопасности в храмах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Основная задача проверок — обеспечить безопасность людей во время праздника Рождества. Спасатели проверяли средства тушения, содержанием путей эвакуации, работам систем противопожарной защиты. Особенное внимание уделили тому, чтобы безопасно были расположены источники огня в храмах.

«Большинство храмов и церквей готовы к проведению праздничных мероприятий, что свидетельствует о высоком уровне соблюдения мер пожарной безопасности»,— указали в ведомстве.

Анна Капустина