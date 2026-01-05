СКР возбудил дело из-за схода 35 вагонов в Амурской области
СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП на железной дороге в Амурской области. В МЧС ранее сообщили, что на перегоне Гонжа - Гудачи Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 35 вагонов грузового состава.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшем причинение по неосторожности крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Ущерб предварительно оценивается в 1 млн руб.
На данный момент движение поездов приостановлено в обоих направлениях, задерживаются четыре пассажирских поезда. В следствии подтвердили, что при ЧП никто не пострадал.