СКР возбудил дело из-за схода 35 вагонов в Амурской области

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП на железной дороге в Амурской области. В МЧС ранее сообщили, что на перегоне Гонжа - Гудачи Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 35 вагонов грузового состава.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшем причинение по неосторожности крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Ущерб предварительно оценивается в 1 млн руб.

На данный момент движение поездов приостановлено в обоих направлениях, задерживаются четыре пассажирских поезда. В следствии подтвердили, что при ЧП никто не пострадал.