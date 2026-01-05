Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по Украине

ВС РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины, сообщили в российском Минобороны. В сводке ведомства указано, что целями стали предприятия ВПК, военная инфраструктура, цеха сборки БПЛА и пункты дислокации подразделений ВСУ.

В ударе задействовали авиацию, беспилотники, подразделения ракетных войск и артиллерию.

За сутки средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы, три снаряда HIMARS и 356 дронов самолетного типа, добавили в ведомстве.