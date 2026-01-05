Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Финансы в режиме сбережения

Как россияне меняют свое потребительское поведение и на чем готовы экономить

Тренд на экономию, сбережения и отказ от дорогих покупок — именно таким эксперты видят потребительское поведение россиян в 2026 году. По данным ЦБ, уже зимой бизнес готовится увеличивать цены в среднем на 6%. Предприниматели отмечают, что это вынужденная мера на фоне увеличения налоговой нагрузки. Как на это отреагируют потребители? И на чем они готовы экономить? Подробности — у Ульяны Гореловой.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Повышение НДС, акцизов на алкоголь, табак и топливо, а также индексация ЖКХ в среднем на 10% по стране и введение техсбора на электронику — все это, по словам экспертов, приведет к неизбежному росту цен. Вслед за этим будет меняться и структура потребления, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева: «Потребительский рынок будет существовать в условиях очень слабого экономического роста, соответственно, по-прежнему население будет вынуждено экономить. Люди либо отказываются от необязательных трат (прежде всего на ремонт, замену бытовой техники и мебели), либо меняют структуру потребления, то есть покупают меньше и выбирают товары более дешевые.

Учитывая, что тенденция к экономии сохранится, можно ожидать, что будут развиваться форматы дискаунтеров в розничной торговле, а на рынке общепита продолжится рост доли фастфуда».

По данным Infoline, российский рынок общественного питания действительно структурно изменился еще в 2025 году. От дорогих ресторанов и нишевых заведений спрос сместился к форматам «на бегу» — точкам фастфуда, небольшим пекарням и кофейням. Аналитики Nielsen IQ выяснили, что траты россиян и в других сферах стали более осознанными. Кроме того, конкуренцию крупным приобретениям составляют еще и сберегательные инструменты.

Банки сокращают ставки по вкладам в ожидании снижения ключевой

И эта тенденция вполне может сохраниться на первую половину года, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Накоплено почти 80 трлн руб. на депозитах. Можно с уверенностью говорить, что 2025-й был годом формирования привычки сбережения у большинства домохозяйств. Тренд сохранится минимум на все первое полугодие 2026 года. От больших покупок россияне все так же будут воздерживаться. Рост цен на товары и услуги из основной потребительской корзины будет сдерживаться государством. Рыночные элементы — ЖКХ, электроэнергия, топливо, импортные товары, включая электронику и крупную бытовую технику, — будут расти в цене с двойной силой в течение всего следующего года».

Тренд на экономию, вероятно, распространится и на категории дорогого алкоголя, смартфонов, ювелирных украшений и бытовой техники, прогнозирует «Ромир». Однако полностью себя ограничивать россияне не собираются. По данным сервиса «Купибилет», 26% граждан в 2026-м планируют посетить новую страну. А в «Ромире» выяснили также, что спрос вырастет на развлечения, деликатесы, услуги салонов красоты и ремонт автомобилей.

К концу года можно ждать и более активного оживления рынка, говорит главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин: «Нельзя исключить и вероятность постепенного ослабления рубля, что будет сказываться на ценах и на импорт, и на российские аналоги. С другой стороны, продолжится рост доходов домохозяйств, несмотря на охлаждение рынка труда и конкуренцию работодателей за сотрудников, но расти доходы все-таки будут гораздо медленнее, чем в 2025-м. Конкуренция за потребителей будет серьезная. Во второй половине года, конечно, можно ожидать, что ситуация немножко улучшится по мере смягчения денежно-кредитной политики. Снижение ставки облегчит кредитование, граждане смогут больше тратить, что, конечно же, будет способствовать росту внутреннего спроса».

Что важно для покупателей при выборе одежды

Читать далее

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, у регулятора на 2026 год действительно запланировано смягчение денежно-кредитной политики. Однако когда этот трек сможет оказать ощутимое влияние на рынок, пока неизвестно.

Ульяна Горелова

Новости компаний Все