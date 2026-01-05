Финансы в режиме сбережения

Тренд на экономию, сбережения и отказ от дорогих покупок — именно таким эксперты видят потребительское поведение россиян в 2026 году. По данным ЦБ, уже зимой бизнес готовится увеличивать цены в среднем на 6%. Предприниматели отмечают, что это вынужденная мера на фоне увеличения налоговой нагрузки. Как на это отреагируют потребители? И на чем они готовы экономить? Подробности — у Ульяны Гореловой.

Повышение НДС, акцизов на алкоголь, табак и топливо, а также индексация ЖКХ в среднем на 10% по стране и введение техсбора на электронику — все это, по словам экспертов, приведет к неизбежному росту цен. Вслед за этим будет меняться и структура потребления, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева: «Потребительский рынок будет существовать в условиях очень слабого экономического роста, соответственно, по-прежнему население будет вынуждено экономить. Люди либо отказываются от необязательных трат (прежде всего на ремонт, замену бытовой техники и мебели), либо меняют структуру потребления, то есть покупают меньше и выбирают товары более дешевые.

Учитывая, что тенденция к экономии сохранится, можно ожидать, что будут развиваться форматы дискаунтеров в розничной торговле, а на рынке общепита продолжится рост доли фастфуда».

По данным Infoline, российский рынок общественного питания действительно структурно изменился еще в 2025 году. От дорогих ресторанов и нишевых заведений спрос сместился к форматам «на бегу» — точкам фастфуда, небольшим пекарням и кофейням. Аналитики Nielsen IQ выяснили, что траты россиян и в других сферах стали более осознанными. Кроме того, конкуренцию крупным приобретениям составляют еще и сберегательные инструменты.

И эта тенденция вполне может сохраниться на первую половину года, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Накоплено почти 80 трлн руб. на депозитах. Можно с уверенностью говорить, что 2025-й был годом формирования привычки сбережения у большинства домохозяйств. Тренд сохранится минимум на все первое полугодие 2026 года. От больших покупок россияне все так же будут воздерживаться. Рост цен на товары и услуги из основной потребительской корзины будет сдерживаться государством. Рыночные элементы — ЖКХ, электроэнергия, топливо, импортные товары, включая электронику и крупную бытовую технику, — будут расти в цене с двойной силой в течение всего следующего года».

Тренд на экономию, вероятно, распространится и на категории дорогого алкоголя, смартфонов, ювелирных украшений и бытовой техники, прогнозирует «Ромир». Однако полностью себя ограничивать россияне не собираются. По данным сервиса «Купибилет», 26% граждан в 2026-м планируют посетить новую страну. А в «Ромире» выяснили также, что спрос вырастет на развлечения, деликатесы, услуги салонов красоты и ремонт автомобилей.

К концу года можно ждать и более активного оживления рынка, говорит главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин: «Нельзя исключить и вероятность постепенного ослабления рубля, что будет сказываться на ценах и на импорт, и на российские аналоги. С другой стороны, продолжится рост доходов домохозяйств, несмотря на охлаждение рынка труда и конкуренцию работодателей за сотрудников, но расти доходы все-таки будут гораздо медленнее, чем в 2025-м. Конкуренция за потребителей будет серьезная. Во второй половине года, конечно, можно ожидать, что ситуация немножко улучшится по мере смягчения денежно-кредитной политики. Снижение ставки облегчит кредитование, граждане смогут больше тратить, что, конечно же, будет способствовать росту внутреннего спроса».

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, у регулятора на 2026 год действительно запланировано смягчение денежно-кредитной политики. Однако когда этот трек сможет оказать ощутимое влияние на рынок, пока неизвестно.

