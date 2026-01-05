Бастрыкин поручил быстрее расследовать травмирование в детсаду в Богдановиче

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела о травмировании девочки в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, девочка дважды травмировалась в детском саду, известно об этом стало в январе 2025 года. Осенью 2024 она получила сотрясение мозга, рваную рану десны и губы, у нее сломан зуб. Указано, что сотрудники детсада ей не помогли, а ребенку потребовалось длительное лечение.

Сотрудники СК расследуют уголовное дело по ч. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу в сентябре 2025 года. Руководитель СУ СК по Свердловской области Богдан Францишко должен принять меры, чтобы передать дело в суд как можно скорее.

Анна Капустина