Главе СКР доложат по делу девочки, получившей травмы в детском саду Богдановича

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое возбудили после травмирования ребенка в детском саду в Богдановиче (Свердловская область), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно сообщениям СМИ, за два месяца в садике девочка травмировалась два раза: она получила такие повреждения, как рваная рана десны и губы, сотрясение мозга, сломала зуб.

По данным портала Е1, 2 октября девочка упала на железный лист во время прогулки на площадке, а через два месяца, 11 декабря, упала, запнувшись о лежащую на полу девочку в группе. Мать подала иск в суд к детскому саду, на лечение ребенка потратили 100 тыс. руб.

В декабре Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с детского сада 30 тыс. руб из-за травмы ребенка. Во время дневной прогулки ребенок в присутствии воспитателя качался на качели, спрыгнул с нее и ударился рукой о землю.

Ирина Пичурина