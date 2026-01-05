Снегопад и похолодание ожидаются в регионах Сибири 6 и 7 января

Синоптики Западно-Сибирского УГМС прогнозируют 6 и 7 января ухудшение погодных условий в ряде регионов Сибири. В частности, в Новосибирской области ожидаются обильные осадки, снежные заносы и гололедица. В связи с неблагоприятным прогнозом региональная Госавтоинспекция обратилась к водителям с рекомендацией воздержаться от поездок.

«Из-за выпадения осадков, ухудшения видимости возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от управления транспортными средствами», — говорится в обращении ведомства.

В Алтайском крае днем 6 января и ночью 7 января ожидается усиление ветра до 25 м/с, обильный снег, метель и снежные заносы на дорогах.

В Республике Тыва, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха 6 января опустится до 37 градусов мороза.

В Томской области 6 января объявлено штормовое предупреждение. По информации томского ЦГМС, днем 6 января и ночью 7 января ожидаются снег, ухудшение видимости, гололедица, порывы ветра до 20 м/с. Мэрия Томска обратилась к населению с просьбой соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

Лолита Белова