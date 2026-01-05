В УрФО за 2025 год ввели больше 9 млн кв. м жилья
В 2025 году в Уральском федеральном округе (УрФО) ввели 9,56 млн кв. м жилых помещений. Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.
«В УрФО, несмотря на существующие вызовы, строительный комплекс третий год подряд преодолевает планку в 9 миллионов квадратных метров жилья, введённых эксплуатацию»,— сказал полпред в УрФО Артем Жога.
В полпредстве уточнили, что федеральный проект «Жилье» устанавливает для округа цель в 8,9 млн кв м. жилья. Этот показатель был выполнен на 106,9%.
В Свердловской области с января по ноябрь ввели больше 2,8 млн кв. м. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.