В УрФО за 2025 год ввели больше 9 млн кв. м жилья

В 2025 году в Уральском федеральном округе (УрФО) ввели 9,56 млн кв. м жилых помещений. Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

«В УрФО, несмотря на существующие вызовы, строительный комплекс третий год подряд преодолевает планку в 9 миллионов квадратных метров жилья, введённых эксплуатацию»,— сказал полпред в УрФО Артем Жога.

В полпредстве уточнили, что федеральный проект «Жилье» устанавливает для округа цель в 8,9 млн кв м. жилья. Этот показатель был выполнен на 106,9%.

В Свердловской области с января по ноябрь ввели больше 2,8 млн кв. м. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Анна Капустина