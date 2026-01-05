Министр транспорта Удмуртии оценил работу дорожников в снегопады

Дорожные службы Удмуртии продолжали устранять последствия сильного снегопада. Об этом сообщил во «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов.

«Смело могу сказать, что справились. Согласованность действий дорожников, оперативность реагирования на нештатные ситуации позволила нам выйти из вчерашнего снегопада без перекрытия движения в республике»,— написал он.

Господин Таранов добавил, что ночью и днем на региональных и федеральной трассе работало около 300 единиц техники. Общий пробег всех машин на трассах Удмуртии — более 13 тыс. км.

Ночью, добавил он, помимо расчистки дорог от снега, дорожники начали обработку трасс противогололедным материалом. Использовано более 70 т галита и 680 т песчано-соляной смеси. «Продолжаем работать. Готовимся к следующему снегопаду»,— резюмировал министр.

Напомним, вчера в Удмуртии наблюдался сильный снег, метель и ухудшением видимости. Местами ветер усиливался до 17 м/с. В соседнем Татарстане из-за непогоды ограничивалось движение большегрузов и автобусов, в том числе на участке от границы с Удмуртии. Дорожные службы работали в усиленном режиме.

По данным ГАИ, за прошедшие сутки произошло восемь ДТП: семь столкновений и один съезд с дороги. «В большинстве случаев причиной аварий стало несоответствие скорости конкретным условиям движения»,— указывали в ведомстве. Пострадали 12 человек, включая одного несовершеннолетнего.