12 человек пострадали в ДТП во время непогоды в Удмуртии

12 человек, в их числе ребенок, пострадали в ДТП на дорогах Удмуртии во время непогоды вчера, 4 января. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики.

За прошедшие сутки произошло восемь дорожных аварий: семь столкновений и один съезд с дороги. «В большинстве случаев причиной аварий стало несоответствие скорости конкретным условиям движения»,— говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Удмуртии наблюдался сильный снег, метель и ухудшением видимости. Местами ветер усиливался до 17 м/с. В соседнем Татарстане из-за непогоды ограничивалось движение большегрузов и автобусов, в том числе на участке от границы с Удмуртии. Дорожные службы работали в усиленном режиме.