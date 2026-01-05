Тюменская ГИБДД выявила 52 пьяных водителя за первые три дня года

Тюменская Госавтоинспекция выявила 52 пьяных водителя за первые три дня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, от вождения отстранили 52-летнюю автомобилистку на машине Hyundai. Алкотестер обнаружил показатели в 0,65 мг алкоголя на литр воздуха.

Водитель пояснила, что выпивала с подругой и ехала домой, а по пути заехала купить еще алкоголя. Ее привлекли к административной ответственности, а автомобиль отправили на спецстоянку.

За первые два дня года в Тюменской области уже произошло 15 аварий. В них погибли четверо, в том числе десятилетняя девочка.

Анна Капустина