В Тюменской области за два первых дня года случилось 15 аварий

В Тюменской области за 1 и 2 января произошло 15 аварий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ДТП погибли четверо, в том числе десятилетняя девочка. Ранение получили 34 человека, из них 11 — дети.

«Понимаю, что праздники – время отдыха и расслабленности, но не во время управления автомобилем! Пожалуйста, будьте осторожны, собраны и бдительны»,— призвал господин Моор.

Анна Капустина