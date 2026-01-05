Болид стартует с молотка

Гоночный болид, на котором Михаэль Шумахер одержал первую победу в «Формуле-1», продадут на аукционе. Это желто-зеленая машина команды Benetton. Эстимейт лота составляет €8,5 млн. Именно на этом болиде немецкий пилот выиграл Гран-при Бельгии в 1992 году и впервые поднялся на верхнюю ступень пьедестала в «Формуле-1». Машина долго хранилась в штаб-квартире Benetton, а позже вошла в коллекцию Renault Classic. В 2015 году ее выкупила и отреставрировала частная фирма, а в 2016-м болид перешел в руки коллекционера. В открытой продаже машина появится впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

И аукцион наверняка вызовет ажиотаж, полагает эксперт по автоспорту Александр Кабановский: «Как только мы узнаем, что этот желто-зеленый автомобиль связан с именем легендарного Михаэля Шумахера, мы понимаем, что это уже особенная история. Все, что связано с именем Шумахера, традиционно востребовано у коллекционеров и поклонников, тем более что это аутентичная вещь. Она относится к самому началу карьеры Михаэля — 1992 году — это был первый полный сезон юного немца в "Формуле-1". Он дебютировал в конце 1991-го, но провел всего несколько гонок, толком проявить себя еще не успел. А в 1992-м гоночный мир действительно узнал его имя. Он стал бронзовым призером чемпионата мира, одержал свою дебютную победу в Гран-при Бельгии. В 1992 году стало понятно, что в "Формулу-1" ворвалась новая звезда.

Два первых чемпионских титула Михаэль завоевал именно в составе Benetton, так что это тоже важный период его карьеры. Для любителей гоночной поп-культуры Шумахер ассоциируется только с Ferrari, но для тех, кто немного в тему погружен, аутентичная машина первого полного сезона Михаэля в "Формуле-1" — вполне интересный лот.

Это товар, конечно, штучный. За год каждая команда "Формулы-1" строит, может быть, четыре-шесть машин. Какие-то из них попадают в аварии, разбиваются по ходу сезона, какие-то продаются после завершения чемпионата коллекционерам. Известно, что сам Михаэль Шумахер довольно быстро стал включать в свои контракты пункт, по которому одна из машин после каждого сезона переходит в его личную коллекцию. Но это как раз машина другой судьбы. Что касается суммы, очень сложно делать прогнозы, условно говоря, что-то придет в голову коллекционерам, захочет кто-то именно этот болид, может вполне эти миллионы и заплатить».

Машины «Формулы-1» прошлых лет часто приобретают так называемые джентельмен-драйверы — гонщики-любители. За рулем раритетных болидов они участвуют в специальных чемпионатах. Кроме того, болиды покупают музеи. Но рассматривать такой лот можно и как очень выгодную инвестицию, подчеркивает гоночный журналист и комментатор Сергей Беднарук: «Если машина имеет славную историю, если на ней выигрывались гонки или чемпионаты, то с годами такой автомобиль только дорожает, и его можно впоследствии выгодно перепродать. Такие авто с богатой историей выставляются именно на аукционах, и за ними охотятся коллекционеры.

Например, Jordan 191 — машина, на которой годом ранее на Гран-при Бельгии 1991 года Шумахер дебютировал в "Формуле-1", в свое время ушла с молотка примерно за $2 млн. А Ferrari F2002 — одна из самых успешных машин в истории "Формулы-1", на которой Михаэль Шумахер в 2002 году завоевал свой очередной чемпионский титул, была продана примерно за $6,5 млн. Абсолютный же рекорд, насколько я знаю, принадлежит Mercedes-Benz W196 1954 года, на котором легендарный аргентинский гонщик Хуан Мануэль Фанхио выиграл несколько Гран-при. Эта машина ушла с молотка за $26 млн. Это единственный автомобиль, который не принадлежал заводскому музею в Штутгарте, а был в частных владениях».

Стоимость новых болидов «Формулы-1» не раскрывает ни одна команда. Но на рынке популярна шутка, что если такую же машину полностью отлить из золота, то она обойдется дешевле. По подсчетам экспертов портала autosport.com, самая дорогая часть болида — двигатель. На силовую установку командам приходится тратить вплоть до $10 млн. А в среднем на производство одной машины сейчас уходит $15-20 млн.

Юлия Савина