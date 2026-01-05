В Балтийском море поврежден оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией

В Балтийском море поврежден оптоволоконный кабель, обеспечивающий интернет-связь Литвы и Латвии со скандинавскими странами. Об этом LRT сообщил руководитель Национального центра управления кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас.

По словам господина Виткаускаса, кабель был поврежден в нескольких километрах от порта Лиепая в территориальных водах Латвии. Однако первой на инцидент обратила внимание литовская сторона — о повреждении стало известно поздно вечером 2 января — и передала данные латышским коллегам. Сейчас профильные власти Латвии проводят расследование.

Глава NKVC сообщил, что сейчас проверяют одно конкретное судно: «Мы поддерживаем связь с экипажем ... и как только получим информацию, поделимся ею». Проходящий через поврежденный кабель интернет-трафик сейчас распределен по другим каналам, в том числе через Польшу и Швецию, добавил он.

LRT сообщает, что в воскресенье сотрудники полиции Латвии и представители береговой охраны поднялись на борт судна, которое сейчас находится в порту Лиепаи. О задержании судна или его экипажа не сообщалось.

31 декабря власти Финляндии задержали судно, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.