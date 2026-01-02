На борту задержанного Финляндией судна перевозили конструкционную сталь

Власти Финляндии 31 декабря задержали грузовое судно Fitburg. На его борту нашли конструкционную сталь, по предварительной информации, российского происхождения, сообщил Euractiv со ссылкой на финскую таможенную службу.

Груз остался под контролем таможни. По оценкам экспертов, он может попадать под санкции Евросоюза в отношении России — ввоз такого груза на территорию союза запрещен. Сейчас ведомство проверяет, распространяются ли ограничения ЕС на этот конкретный случай.

Судно следовало из Санкт-Петербурга в израильский город Хайфа. По данным издания, на его борту находилось 14 членов экипажа — из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. В таможне экипаж судна также подозревают в том, что якорь Fitburg повредил подводный телекоммуникационный кабель в Финском заливе, пишет Euractiv.

Евросоюз объявил о первых санкциях на сталь 15 марта 2022 года. Запрет касается продукции, которая произведена в России или реэкспортирована с территории страны.