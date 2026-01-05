Глава СКР поручил завести дело после обращения жителей ветхого дома в Иркутске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жильцов аварийного дома 1943 года постройки в Иркутске. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным ведомства, с заявлением о нарушении жилищных прав обратилась женщина, которая вместе с несовершеннолетними детьми проживает в доме с высокой степенью износа. Здание было признано аварийным в 2017 году. «В соответствии с договором о развитии застроенной территории, заключенным с ООО «Стройпартнер», срок расселения строения установлен на август 2024 года. Однако до настоящего времени мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья не принято, им предложено получение выкупной стоимости, размер которой не позволяет приобрести равнозначную жилплощадь», — рассказали в информационном центре СКР.

Вместе с тем в суд поступил иск о принудительном выселении семьи заявительницы из квартиры. При этом в декабре 2025 года неустановленные лица совершили поджог жилого помещения обратившейся. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, отметили в ведомстве.

Лолита Белова