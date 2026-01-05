Маск опубликовал фотографию «замечательного ужина» с Трампом и Меланией

Бизнесмен Илон Маск опубликовал в X совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом. Под снимком он написал, что «2026 год будет потрясающим».

Фото: @elonmusk

На фото господин Маск сидит за столом с главой страны и его супругой Меланией Трамп.

«Вчера был замечательный ужин с президентом США и первой леди», — написал Илон Маск.

Дональд Трамп и Илон Маск публично поссорились летом прошлого года после того, как бизнесмен покинул госслужбу в Департаменте по повышению эффективности правительства (DOGE). Господин Маск раскритиковал проект бюджета США, в ответ президент пригрозил лишить компании бизнесмена всех госконтрактов. Вскоре Илон Маск объявил о создании собственной партии, но затем объявил о приостановке проекта. Впервые после ссоры президент и миллиардер публично встречались в сентябре на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком. В декабре СМИ писали, что Илон Маск возобновил финансирование избирательных кампаний республиканцев.