Прокуратура взяла на контроль ДТП со скорой помощью в Омской области

Прокуратура Любинского района Омской области организовала проверку по факту ДТП с автомобилем скорой помощи, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла вечером 4 января на 591-м км автомобильной дороги «Тюмень-Омск». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes при развороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, который ехал на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В результате столкновения автомобилей пациент скорой помощи, находившийся в коме, скончался. Два медицинских работника, а также водитель скорой помощи доставлены в медицинское учреждение.

Отмечается, что прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также поставит на контроль результаты проверки, проводимой полицией.

Лолита Белова